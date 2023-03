PORTRET: Culinaire duizendpoot Henda (58) kwam uit Tunesië naar Gent voor de liefde: “Ik heb elke dag hàrd gewerkt, dan heb je geen tijd voor negativiteit”

Autosport Xwift Racing Events gaat richting Europa met jonge Belg Antoine Potty en Toyota

Xwift Racing Events is ondertussen een bekende naam op de Benelux-autosportscène en het team zet in 2023 ook zijn eerste stappen richting de internationale GT-races. Na onder meer zeges in de diverse klassen van de 24 Hours of Zolder, overwinningen in de Supercar Challenge en succes in de 24H Series, schakelt de formatie van Pieter Denys nu een versnelling hoger met de inzet van een Toyota GR Supra GT4 EVO in de GT4 European Series, één van de succesformules van de internationale gerenommeerde promotor SRO.