Populaire zomerbar Glasfabriek krijgt resem klachten van omwonenden: “Dit is hier vijf maanden Tomorrowland”

Gent Stad morrelt aan subsidies voor kermissen, en dat stoot meteen op weerstand. “Door dit nieuwe reglement komen wij in een onzekere toestand terecht”

Het subsidiereglement voor de ‘evenementen’ in Gent was al aangepast, het was de bedoeling om ook de kermissen in eenzelfde systeem te steken. Die kregen echter een jaar respijt, omwille van corona, omwille van de gevoeligheid van het thema, en omdat de stad nog wilde overleggen. Maar nu het reglement op tafel ligt, is het alsnog prijs. Het Feestcomité van Zwijnaarde, al bijna 50 jaar organisator van de bekende Zwijntjesfeesten aldaar, kroop in z’n pen, en vraagt het nieuwe reglement niet goed te keuren in de gemeenteraad.

9:11