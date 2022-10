Populaire Gentse brunchbar krijgt broertje: “Verwacht je aan een extravagante brunch met lokale producten”

Acht jaar geleden waagde Evi een sprong in het diepe: ze opende haar eigen brunchbar in een piepklein pand in de Annonciadenstraat. De originele menu en de gezellige sfeer zorgden er al snel voor dat Gust een succes werd. Ook na de verhuis naar de Papegaaistraat bleef dat het geval. Zodanig dat Evi besloot om een tweede brunchbar te openen in het Gentse: Modest.

Op het menu: extravagante brunchgerechten met lokale producten. Zoals balletjes met kippengehakt en aubergine in tomatensaus. Met brood van microbakkerij Smorbrod in Gent, vlees van De vierklaver in Lokeren en aubergine van ‘t Groenselof in Lokeren. De eieren komen van een hoeve in Pittem, de champignons van De Smet in Waregem, het sap van Frederic Lerouge in De Pinte en de melk van De Gentse Zuivelhoeve in Gent.