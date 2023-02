Populair ijssalon keert deze lente terug naar Gent: “In tussentijd kan je bestellen via onze website”

Emilia Joye wist de Gentenaars vanaf dat één te bekoren met haar ambachtelijk gemaakt ijs in smaken om van weg te dromen, zoals hazelnoot-cacao en pindakaas-confituur. In april opende ze de deuren van haar pop-up ijssalon in de Walpoortstraat, zes maanden later gingen de deuren toe, tot groot verdriet van de vele fans. Maar er is hoop: “We zetten ons verhaal deze lente of zomer verder in Gent”, staat er op de website. “De nieuwe locatie en openingsdatum worden snel bekend gemaakt.”