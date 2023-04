Populair café Ventura viert zevenjarig bestaan met groot feest in Vooruit

Gentse zwerkbal­ploeg scheert hoge toppen: “Harry Pot­ter-fan zijn is hier helemaal geen vereiste”

Heeft u al gehoord van ‘zwerkbal’? De sport bestond lange tijd alleen op papier, meer bepaald in de magische Harry Potter-boeken. De laatste jaren beoefenen meer en meer enthousiastelingen de sport ook in het echt, weliswaar zonder vliegende bezemsteel. Wij gingen kijken bij de Gentse ploeg, een team met een uitstekende internationale reputatie. “Bij het volgende WK gaan we opnieuw voor een medaille.” Maak kennis met de ‘Ghent Gargoyles’.