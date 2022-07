Poppen, spelplezier en een streepje poëzie: het Puppetbuskersfestival doet lachen en krijgt het stil aan de Stadshal

Gent Belleman Jempi gehuldigd door meer dan 20 collega’s, Anthony Stolarek aangeduid als opvolger

Belleman Jean-Pierre Van De Perre wordt gemist, nog steeds. De overleden Belleman werd herdacht op het stadhuis, door meer dan 20 collega’s uit binnen- en buitenland. Want behalve een gewéldige stem had ‘Jempi’ ook nog eens een gouden hart. Anthony Stolarek wordt zijn opvolger, dat had Jempi hem nog zelf gevraagd.

