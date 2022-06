Poppen- en figurentheater Ultima Thule kan niet verder zonder subsidie: “Waardevol erfgoed, waar moet dat heen?”

GENTUltima Thule is één van de drie poppen- en figurentheaters in Vlaanderen. Dertig jaar ervaring in een nichetoneelcultuur, met trouw publiek en een stevige erfgoedwaarde. Toch krijgt het gezelschap geen subsidies meer uit Vlaanderen. “Zonder structurele middelen kunnen we niet blijven bestaan”.

“Zeer slecht nieuws”. Artistiek directeur Sven Ronsijn van Ultima Thule windt er geen doekjes om. “Zonder structurele middelen kunnen we geen omkadering voorzien voor langetermijnprojecten. Onze artiesten, scenografen en dergelijke, zijn nu al overwegend freelancers. Om de organisatie draaiende te houden, heb je echter planners, communicatiemedewerkers en logistieke medewerkers nodig”.

Lange termijn verdwijnt

Ultima Thule bestaat dertig jaar, heeft talloze poppen- en theaterfiguren in stock. “Dit is Vlaams Erfgoed waarvan ik me afvraag waar we er heen mee moeten. Natuurlijk kunnen we met projectsubsidies af en toe nog een voorstelling op poten zetten. Maar langetermijnprojecten, zoals een overeenkomst met een Nederlands theater, zit er nu eenvoudigweg niet meer in”, zegt Ronsijn.

Het gezelschap heeft 5 vaste medewerkers en een schare projecten op til. Of die laatste doorgaan, is onzeker. “Er is natuurlijk het menselijk drama, dat we ons personeel naar ontslag moeten begeleiden. Maar culturele centra en scholen hebben voorstellingen geboekt en verwachten ons. Ik weet nog niet hoe dat verder moet. We hopen op provinciale middelen of subsidies van de stad om te overbruggen naar 2027, om zo aan de volgende subsidieronde deel te nemen. Het is een zware klap, zeker gezien onze vrij unieke waarde in het Vlaams cultuurlandschap”.

Froe Froe en De Maan

Want met Ultima Thule zou het Vlaams figurentheater gedecimeerd worden. “In Oost- en West-Vlaanderen val je voor deze traditie terug op ons. Dat is een belangrijke factor in ons dossier, Antwerpen en Mechelen worden namelijk ‘gedekt’ door Froe Froe en De Maan (die wel subsidies binnenrijfde, nvdr.). Daarnaast mikken wij op jongeren, zetten we in op mentale gezondheid, staan we internationaal aangeschreven en gaan we partnerships aan. Dit is dus op zijn minst teleurstellend te noemen. Het voelt alsof we quantité négligable zijn.”

