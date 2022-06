Popkoning klaar voor het rusthuis: “Alle gekende typetjes samen, maar dan in een rolstoel, en Nicootje komt op bezoek”

GentPopkoning Jean-Pierre Maeren heeft de coronajaren grotendeels doorgebracht in zijn atelier, al hij heeft uiteraard wel gespeeld op de momenten dat het mocht. Maar Maeren is dus meer dan klaar voor een volledig nieuwe show, die hij tijdens de Gentse Feesten uiteraard in Gent zal brengen. Oost West, T(e)Huis Best heet die, en het wordt weer gieren, lachen en brullen.

Bij een brand in het woonzorgcentrum, gerund dood Zuster Vazeline met haar kapotte knieën, worden de bewoners geëvacueerd. Dat is zowat de setting van het nieuwe poppenspektakel van Jean-Pierre Maeren. Al zijn het niet enkel poppen op scène. “Mijn bekende typetjes komen er uiteraard in, Nicootje, de koning en Zuster Vazeline, maar ook Gaston met zijne kapotte Sifon en Renaat met zijne prostaat. Ze zitten in rolstoelen, want ja, ze wonen in een rusthuis. Maar behalve de latex-poppen zal ik ook zelf op scène staan, met maskers en pruiken. Toen met de asbest-affaire (Maeren kon 2 jaar lang niet aan zijn poppen die opgeslagen lagen in een loods van de stad, waar asbest in het dak bleek te zitten) heb ik mijzelf op die manier moeten heruitvinden, en de mensen vinden dat heel plezant blijkbaar. Dus breng ik nu een combinatie van beiden. Het zal soms niet eens duidelijk zijn of het een pop is, of ik.”

Nova

Oost West, T(e)huis Best speelt niet - zoals vroeger - in de Groenzaal, maar in zaal Nova in Sint-Amandsberg. “Om de simpele reden dat ze op Sint-Bavo stevig aan het verbouwen zijn, en dat de Groenzaal zo goed als gesloopt is”, lacht Maeren. “Dat gaat dus niet. Maar er zijn ook voordelen aan. Zaal Nova is klein en gezellig. Het publiek zit dichter bij het podium, waardoor ik met meer details kan werken. En het is buiten het stadscentrum, wat sommige mensen ook een groot voordeel vinden.” Na de Gentse Feesten trekt Maeren uiteraard op tournee door het land met zijn show. “Dan zal ik het Gentse accent er wel wat uit poetsen.”

Volledig scherm Popkoning Jean-Pierre Maeren als Koning Filip op bezoek in het rusthuis, bij wijze van research voor zijn nieuwe show © ID/ Joost De Bock

Maeren is 67 ondertussen, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet. Hij vindt het poppenspel - zowel dat voor kinderen als dat voor volwassenen - zelf nog veel te plezant. Intussen staat hij - als erfgenaam van zijn vader Henri Maeren - al 50 jaar op de planken. Dat getal zal uitgebreid gevierd worden in het najaar, tijdens de week van het Gents. Maar eerst dus de Gentse Feesten, en Jean-Pierre Maeren heeft er alvast zelf enorm veel zin in.

Oost West, T(e)huis Best speelt op dinsdag 19 en zondag 24 juli om 15 uur, en op woensdag 20, vrijdag 22 en zaterdag 23 juli om 20 uur, in zaal Nova, in de Sint-Bernadettestraat 132. De deuren gaan open een uur voor de voorstelling. Reserveren (20 euro) kan enkel via 0477 793 660.

