Pop-up van Groot Vleeshuis wordt OOOST: “Shoppen, eten en workshops”

Je leest het juist: er staan wel degelijk drie O’s in de naam. De eerste staat symbool voor een mand, de tweede voor een bord en de derde voor een lepel. “Want in OOOST kan je shoppen, eten en workshops volgen”, klinkt het. “Drie verschillende manieren om Oost-Vlaamse lekkernijen te ontdekken.” In het najaar zal de inrichting nog veranderen. OOOST is er dus om nog even te blijven, tot het Groot Vleeshuis weer klaar is om te gebruiken als promotiecentrum voor Oost-Vlaamse producten.