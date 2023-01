Pop-up chocoladewinkel geopend in centrum Gent: “De hamerdozen zijn heel populair”

GentVerzot op chocolade? Spring dan zeker eens binnen in CacaOh, een nieuwe pop-up chocoladewinkel in de Mageleinstraat in Gent. Niet alleen kan je hier heerlijke chocoladetabletten kopen, je ziet meteen ook hoe ze gemaakt worden.

Een man boordevol passie, dat is Luc Standaert (48). In 2004 startte hij CacaOh op, zijn eigen chocolade-atelier. In 2009 verhuisde hij naar Drongen. “Naar een modern atelier, al werken we nog steeds volgens de traditionele methode. We werken alles met de hand af en gebruiken alleen maar natuurlijke producten.”

Een fysieke winkel is er niet, maar je kan wel bestellen via de webshop. “We werken ook op bestelling”, vult Luc aan. We doen heel veel samenwerkingen met bedrijven. Dat gaat van kistjes met de naam van het bedrijf op tot chocolade met hun logo in. Dankzij onze 3D-printer kunnen we moules op maat maken.”

Om hun nieuwe producten in de kijker te zetten, houdt Luc nu ook een pop-up open in het centrum van Gent, in de Mageleinstraat. Tot en met Valentijn kan je er terecht. “De komende weken gaat de winkel enkel maar roder worden”, glundert Lucas. Nu liggen er enkel nog maar rode hartjes uit chocolade. Omringd door tabletten, katttentongen, carrés en mendiants uit donkere, witte, melk, matcha of gekarameliseerde chocolade. Aan de hand van de machine in de winkel toont Luc met plezier hoe al dat lekkers gemaakt werd.

Nog bijzonder: de ‘hamerdozen’ – kistjes met een stevige tablet chocolade en een houten hamer. “Met de hamer kan je de chocolade kapot slaan in kleinere stukjes”, aldus Luc. “Heel plezant als je vrienden of familie op bezoek hebt. Op het einde van de avond blijft er niets meer over van die 400 gram.” Nog fijn aan de pop-winkel: de prijzen. Die liggen tussen de 5 en de 30 euro, wat weinig is voor artisanale chocolade van een klein atelier. “Dat komt omdat ik zonder tussenpersonen werk. Ik sta rechtstreeks in contact met de cacaoboeren en breng hun bonen zelf over. De boeren krijgen een betere prijs, maar de consument betaalt minder.”

CacaOh pop-up, Mageleinstraat 48, 9000 Gent. Open van 11 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag en donderdag.

Volledig scherm Heel populair; hammerdozen. © Jill Dhondt

