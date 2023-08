Poolse supporters stelen bier op weg naar stadion KAA Gent, een paar proberen zonder ticket binnen te geraken: “We wilden geen problemen, dus hebben we ze maar binnengelaten”

Kunstwiel­rijd­ster Tatika Bovendaer­de viert 20ste deelname aan WK Indoor Cycling

Cyclobal of kunstwielrijden: het soort sport dat je moet zien om te geloven. Gent heeft maar liefst twee lokale clubs in de discipline en vijf van ‘onze’ atleten proberen dan ook het beste van hun kunnen te laten zien op het WK Indoor Cycling in Glasgow. Voor de Gentse Tatika Bovendaerde is het intussen haar 20ste WK!