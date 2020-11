Politiek debat rond aanwervingen bij Stad Gent suddert voort: krijgt kandidaat met buitenlandse roots voorrang, zelfs al scoort die minder goed?

Gent RECONSTRUC­TIE. Hoe het mogelijk is dat de werf van het Sint-Pieterssta­ti­on zo ontspoorde. “Halluci­nant dat geen enkele minister zich vragen stelde”

18 november Het rapport dat het Rekenhof heeft afgeleverd over de werken aan het Sint-Pietersstation, is ronduit schrijnend. Op vraag van enkele parlementsleden lichtte het Rekenhof het volledige dossier door. Daaruit blijkt niet alleen dat de planning nooit realistisch was, maar ook dat de kostenberekening niet accuraat was, én dat niemand — vooral ook geen enkele bevoegde minister — daar ooit vragen heeft over gesteld. Nochtans zou 11 jaar vertraging en 200 miljoen extra budget alarmbellen mogen doen afgaan.