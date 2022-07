Politie zoekt eigenaars van twee losstaande, elektrische fietsen

“We hebben deze fietsen dinsdag binnengekregen omdat ze niet op slot stonden. Aangezien het hier over dure rijwielen gaat, hebben we ze een veilig plaatsje gegeven in ons commissariaat in de Belfortstraat. De eigenaars kunnen de fietsen daar komen ophalen. We vragen wel een bewijs dat de fiets effectief van hen is. Anders kunnen we ze niet meegeven”, aldus Matto Langeraert van de Gentse politie.

Andere verloren voorwerpen

Zoals we al eerder schreven kan je op de Facebookpagina van de Gentse Flikken de verzameling verloren voorwerpen bekijken. Verloren spullen kunnen tot en met 1 augustus opgehaald worden in het politiekantoor in de Belfortstraat. Erna verhuizen ze naar het kantoor in Ekkergem, waar ze doorheen het jaar verzameld worden. Wie een voorwerp vindt, mag dat steeds afgeven aan een rondlopende flik of in het politiekantoor in de Belfortstraat. Dat is 24 uur op 24 open tijdens de Gentse Feesten.