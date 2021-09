Politie zal niet controleren in de Overpoortcafés: “Als de minister dit toelaat, waarom zouden wij dan ingrijpen?”

Sinds dinsdagavond middernacht zijn in de Overpoort al een kleine 10 cafés opengegaan zonder restricties. Dat kan, volgens het ministerieel besluit, zo dokterde de vzw De Gentse Tappers uit. Binnen mag er voortaan weer aan de toog gezeten worden en gefeest zonder mondmasker, als het gaat om een privéfeest met minder dan 200 aanwezigen. Dus volstaat het om elke avond een ‘evenement’ aan te maken waarop mensen, zelfs gewoon via Facebook, zijn uitgenodigd, en alles is oké.

De stad zal niet ingrijpen, zo is donderdag beslist. “Onze politie zal niet controleren binnen in de cafés”, zegt burgemeester Mathias De Clercq nu. “Het ministerieel besluit is wat het is, op basis waarvan zouden wij daar dan moeten controleren? Onze politie is geen danspolitie. We gaan uiteraard wél nog steeds toezicht houden op de openbare weg. Het glasverbod in de Overpoort blijft uiteraard gelden, en ook andere overlast zal niet worden getolereerd. Maar binnen de cafés is het de verantwoordelijkheid van de cafébaas. We gaan ervan uit dat zij weten wat ze doen.”

Blij

Bij de Overpoort wordt enthousiast gereageerd. “Ik ben echt blij dat de stad meedenkt met ons, en ook meewerkt", zegt Tim Joiris, voorzitter van De Gentse Tappers. “Wat wij doen is niet de beste oplossing, maar het is wel ‘een’ oplossing. Binnenkort zijn de studenten weer in de stad, waar kunnen die anders heen om te feesten? Met dit systeem — dat overigens perfect legaal is — kunnen we de zaak in de hand houden. De danscafés nog langer dicht houden, heeft gewoon geen zin. Alles is vandaag toegelaten, behalve dansen in een café. Dat slaat nergens op.”

Nu, bij het einde van de tweede zit, is het voorlopig nog betrekkelijk rustig in de feeststraat. Pas op 20 september, bij de start van het academiejaar, wordt de grote massa verwacht. De cafés die al open zijn, kunnen nu dus ‘proefdraaien’. Want het blijft wel de kunst om te zorgen dat er nooit meer dan 200 mensen binnen zijn in een zaak. Dat is nog de enige regel waar wel moet worden op gelet. Pas vanaf 1 oktober mogen de nachtclubs officieel weer open zijn. Dan vallen ook voor hen de restricties weg. Tot dan moet er dus gefeest worden ‘op uitnodiging’.

