Politie voert actie aan commissariaat in Ekkergem

Over de loonsverhoging is de voorbije maanden behoorlijk wat inkt gevloeid. Door de moeilijke budgettaire situatie besliste de regering om de opslag pas in oktober 2023 in te voeren in plaats van in januari 2023. De opslag wordt bovendien verspreid: de eerste schijf - 45 procent - in 2023, een jaar later een tweede schijf van nog eens 45 procent en in 2025 de laatste 10 procent.