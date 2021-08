Politie verspreidt opsporingsbericht voor ontsnapte gedetineerde uit Gentse gevangenis

De straat Nieuwewandeling in Gent werd rond 11.30 uur tijdelijk afgesloten. De politie werd door het gevangenispersoneel rond 10.45 uur op de hoogte gebracht van het feit dat een gedetineerde onvindbaar was. Daarop rukte een grootschalige politiemacht en de helikopter uit In alle straten rondom de gevangenis waren agenten op de been. De hele wijk werd afgesloten, niemand mocht er in of uit. “Er gebeurde een sweeping van de gevangenis en de buurt werd inderdaad een hele tijd afgezocht. Rond de middag werd het pas duidelijk dat het effectief om een ontsnapping ging” meldt het parket.