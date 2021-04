Politie verhoogt waakzaamheid aan Sint-Pietersstation na vechtpartijen met Brusselse jongeren

Gent VAKANTIE­TIP: verzamel gratis chocolade-ei­tjes in de Blaarmeer­sen

4 april Geen idee wat gedaan met de kinderen deze paasvakantie? Dan helpt de sportdienst van de Stad Gent je uit de nood. Samen met je gezin of jouw favoriete bubbel kan je in de Blaarmeersen deelnemen aan digitale fotozoektocht. Haal in de tennishal jouw opdracht en een plannetje af en start jouw tocht. Zoek waar de verschillende foto’s genomen werden, spaar extra punten met enkele doe-opdrachten en ruil op het einde je virtuele eitjes in voor echte chocolade-eitjes. Zo, bij deze alvast één van die vele vrije dagen ingevuld. Deelnemen kan nog tot en met zondag 18 april. Inschrijven is gratis en kan enkel via deze link.