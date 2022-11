Politie start onderzoek na diefstal van kruisjes en gedenkbeeldjes op begraafplaats

“Het is haar laatste rustplaats. Een symbool dat haar lichaam hier ligt. Mijn zoon is nu ambulancier. Wat is hij trots: hij is haar dat hier komen vertellen. Daar blijf je af. Echt, hoe laag kan je vallen? Van een overledene steel je niet. Punt.” Zichtbaar geëmotioneerd getuigde Lieve Willems (60) eerder deze week in onze krant over de koperdiefstallen in Campo Santo. Het graf van Lieve’s mama bleef ongedeerd, haar buren hadden minder geluk. Gerust is ze er niet op, dus bond ze de kat de bel aan.