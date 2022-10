Politie registreert 70 haatmisdrijven op één jaar, meer dan de helft gaan over racisme

De stijging van deze cijfers hoeft dus niet alarmerend te zijn. Het is niet zo dat er meer haatmisdrijven worden gepleegd, maar wel dat ze meer worden gemeld. De Gentse Flikken openden in oktober 2021 een apart onthaal voor aangiftes van dergelijke misdrijven. Daar kunnen slachtoffers van racisme, seksisme, holebi-, trans- en interseksefobie en gendergerelateerd geweld terecht. De politie ondervond namelijk al jaren dat de aangiftebereidheid bij deze slachtoffers klein was. De klassieke middelen zoals communicatie en sensibilisering brachten te weinig zoden aan de dijk om slachtoffers effectief naar het commissariaat te krijgen. Daarom lanceerden ze een apart loket waar slachtoffers van haatmisdrijven op afspraak aangifte kunnen doen bij een gespecialiseerde politiemedewerker.

Verdubbeling

Deze aanpak lijkt te werken: het afgelopen jaar stelde het korps 70 pv’s op rond haatmisdrijven, een verdubbeling tegenover het jaar 2019. 40 pv’s gingen over racisme, 17 over holebifobie, 8 over gendergerelateerd geweld, 2 over trans- en interseksefobie, 1 over seksisme en 2 over discriminatie op basis van handicap. Ongeveer de helft van die 70 pv’s kwam tot stand via het loket haatmisdrijven – de andere helft gebeurde via het gewone onthaal of na een tussenkomst van een interventieploeg.