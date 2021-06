Politie ontruimt strandzone van recreatiedomein Blaarmeersen in Gent na zware vechtpartij: “Brusselse jongeren hebben lak aan elke regel”

Het was de eerste dag dat er redders aanwezig waren op de Blaarmeersen en dus de eerste dag waarop er officieel gezwommen mocht worden. Het was er meteen druk. In de late namiddag brak echter een massale vechtpartij uit. Eén iemand werd afgevoerd met een hersenschudding, minstens één andere raakte ook gewond.

Quote Het begon met kleine pesterijen. Langs de verkeerde kant op de glijbanen klimmen, de redders uitdagen, vervelend doen op de ligweide en elke opmerking die ze krijgen, negeren. Sportschepen Sofie Bracke (Open Vld)

De vechtpartij kwam niet geheel onverwacht. “Ik was er vanmiddag zelf een paar uur aanwezig”, reageert sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). “De sfeer zat niet goed, dat merkte je al snel. Er waren veel groepen Franstalige jongeren, van Vilvoorde, Duinkerke,... Nochtans hebben we een nieuwe regel ingevoerd: Oost-Vlamingen mogen altijd en gratis binnen op vertoon van hun identiteitskaart. Niet-Oost-Vlamingen moeten reserveren en een euro betalen. Er wordt ook maar 35 procent niet-Oost-Vlamingen op de strandzone toegelaten. Maar groepen Franstalige jongeren die blijkbaar niet hadden gereserveerd, hebben op verschillende plaatsen de hekken opengebroken om toch binnen te raken. Ook langs het water zijn mensen op het strand geraakt. Het begon met kleine pesterijen. Langs de verkeerde kant op de glijbanen klimmen, de redders uitdagen, vervelend doen op de ligweide en elke opmerking die ze krijgen, negeren. Het zijn duidelijk jongeren die lak hebben aan elke regel.”

De groep amokmakers viseerde vrouwen, viel mensen lastig en had het ook op een andere groep jongeren gemunt, waarmee ze uiteindelijk slaags zijn geraakt. Minstens een van de veiligheidsmensen deelde in de klappen. “De politie was snel ter plaatse”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. “Toen ook de ziekenwagen ter plaatse kwam, werd er met flessen gegooid. Daarbij werd iemand van de security geraakt. Toen die man na verzorging uit de EHBO-post buitenkwam, werd hij weer aangevallen. De politie was nog aanwezig en greep onmiddellijk in. Daarop werd de hele strandzone ontruimd. We hielden de Brusselse amokmakers in de gaten gehouden tot in het station, waar ook de spoorwegpolitie verwittigd werd.” Ook voor gezinnen en jongeren die niks verkeerd deden, was het door de vechtpartij dus uit met de pret. Uiteindelijk werden twee mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Extra maatregelen

Vorig jaar waren er al verschillende vechtpartijen op de Blaarmeersen, altijd met Brusselse hangjongeren. Ook dit voorjaar waren er al problemen en vandaag dus ook weer. De stad nam vorig jaar al maatregelen, onder andere met reservaties en het vragen van identiteitsbewijzen. Dit jaar zijn de maatregelen nog strenger, maar dat blijkt dus niet te volstaan. “Het is een vervelende situatie", zucht Bracke. “We willen van de Blaarmeersen een gezellige plek voor gezinnen maken, maar we zijn daar vandaag niet in geslaagd. Maar we laten de situatie niet los.”

Quote Wij willen nultoleran­tie voor relschop­pers en een zwarte lijst met amokmakers om hen de toegang tot elk recreatie­do­mein te ontzeggen Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

De stad wil dan ook extra maatregelen. “Morgen gaan we overleggen met de politie en met Farys (de intercommunale die het domein uitbaat, nvdr), om te zien welke extra maatregelen we nog kunnen nemen", vertelt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De Blaarmeersen is een recreatiedomein, mensen komen hier om te zonnen en te genieten. Vechtpartijen pikken we niet langer.”

Nultolerantie

N-VA is alvast niet verrast. “We hadden bij het invoeren van de nieuwe maatregelen al gewaarschuwd voor ‘sluipwegen’”, reageert Anneleen Van Bossuyt. “Wij willen nultolerantie voor relschoppers en een zwarte lijst met amokmakers om hen de toegang tot elk recreatiedomein te ontzeggen. We willen het aantal niet-Oost-Vlamingen omlaag en de politie moet aanwezig zijn met bodycams. Maar dat was volgens de meerderheid niet nodig.”

Donderdag en vrijdag zijn er geen redders op de Blaarmeersen, die komen voorlopig alleen op woensdagnamiddag en in het weekend. Omdat ook dit weekend warm weer wordt voorspeld, wil de stad voorbereid zijn op zaterdag.

Volledig scherm De politie kwam massaal ter plaatse © Wim Naert

Volledig scherm De politie was massaal aanwezig © Wim Naert