Politie ontruimt Sint-Pietersplein terwijl studenten met glas gooien: politie pakt twee mensen op

Gent Brandweer haalt man via het raam uit flat op de zestiende verdieping

16:41 Een opmerkelijke evacuatie in de nacht van zondag op maandag in de Scandinaviëstraat aan de Muide. Vanop de zestiende verdieping van een appartementsgebouw werd een persoon via het raam naar beneden gehaald. Gezien de hoogte werd er beroep gedaan op het RED-team, een gespecialiseerd team dat moet optreden op grote hoogte of diepte en besloten ruimtes.