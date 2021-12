Politie ontdekt 150 kilogram cocaïne op schip in Gentse haven: “Opeens zwommen er duikers rond het schip”

Gent Gentse Feestsche­pen Annelies Storms neemt na 9 jaar afscheid van ambt: “Een halve legisla­tuur? Ik zou het niet opnieuw doen”

Feestschepen Annelies Storms (50) neemt afscheid van haar ambt. Storms heeft onder meerdere politieke vlaggen gevaren, van Volksunie, over Spirit, de driemanspartij ProGent tot de laatste jaren sp.a, wat nu Vooruit is. Ze kwam in 2006 de Gentse gemeenteraad binnen, maar had daarvoor al heel wat politieke waters doorzwommen. In Gent werd ze in 2013 schepen van Cultuur, Evenementen en Toerisme. Na haar afscheidsfeest na de voor de Gentse socialisten pijnlijke verkiezingsuitslag in 2018, bleek ze toch weer schepen te kunnen worden, weliswaar voor 3 jaar. Ze kreeg Evenementen, Feesten en Facility Management. Halfweg de legislatuur, nu dus, zou ze de fakkel doorgeven aan de groene Hafsa El-Bazioui.

