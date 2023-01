Politie onderschept pakket met 400 xtc-pillen in Gents postkantoor

Gent Voorstel om ‘open oproep’ rond invulling Groot Vleeshuis te lanceren, weggestemd. “Er is nu eenmaal nood aan fietsstal­lin­gen”

Met het plan ‘fietskot in het Groot Vleehuis’ heeft Groen in Gent een bommetje gedropt dat blijft nazinderen. Ook in de gemeenteraad gisterenavond werd een - nachtelijk - debat gehouden over het historisch pand dat momenteel op instorten staat. “Dit gebouw is thermisch en akoestisch gewoon niet te isoleren”, motiveert schepen Filip Watteeuw de keuze. De oppositie haalde het zwaar geschut boven.

13:14