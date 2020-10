Politie moet verschillende (lockdown)feestjes stilleggen in Gent, onder meer in café Damberd en café Morris

GentWaar het zaterdagavond opvallend braaf en rustig bleef, en de meeste cafégangers netjes op tijd naar huis vertrokken, was dat zondagavond wel even anders. De politie moest verschillende keren tussenkomen om illegale feestjes stil te leggen. Omstreeks 00.45 was dat het geval in café Morris in Klein Turkije stil, nog geen uur later stonden ze aan café Damberd op de Korenmarkt. Daar ging het strikt genomen om geluidsoverlast, en niet over een ‘lockdownfeestje’.

De politie heeft er een drukke zondagavond opzitten. Op verschillende plaatsen moesten ze tussenkomen om illegale feestjes stil te leggen. Dat was onder meer het geval in café Morris in Klein Turkije. Daar waren een 15-tal feestneuzen omstreeks 00.30 uur nog flink de bloemen aan het buitenzetten. De politie viel er binnen en elke aanwezige kreeg 250 euro boete. De boete voor de zaakvoerder draait rond de 750 euro. Rond 01.15 uur was de rust teruggekeerd en was iedereen weg.

Maar dan schalde er nog luide muziek over de Korenmarkt, even verderop. Die bleek afkomstig uit café Damberd. Daar werd - met de gordijnen dicht - nog een stevig potje gedanst. Opnieuw kwam de politie tussenbeide. Daar zou het strikt genomen niet om een ‘lockdownparty’ gaan, omdat één van de aanwezigen daar woont en er weinig volk aanwezig was. De regels rond geluidsoverlast werden wel duidelijk met de voeten getreden.

Lang niet iedereen is het eens met de beslissing om de horeca te sluiten. Nergens kan immers worden aangetoond dat de stijgende coronacijfers te wijten zouden zijn aan café of restaurantbezoek, en de sector heeft ontzettend veel inspanningen gedaan om te mogen heropenen in juni. Dat zij nu weer kop-van-jut zijn, weegt, en dus is het niet verwonderlijk dat er afgelopen weekend toch hier en daar over de schreef gegaan werd. Een geldig excuus is dat echter niet, en dus reageert de politie streng, zoals hen is opgedragen.

Volledig scherm De politie komt tussen aan café Morris rond 00.45 © RV

Volledig scherm De politie aan café Damberd om 01.45 © Wim Naert