Politie moet ingrijpen bij sluiting op Blaarmeersen nadat buschauffeur zich bedreigd voelt

Gent In Spanje wacht 3,5 jaar cel, maar België levert rapper Valtònyc (28) niet uit: “Belgische justitie wil Spaanse collega’s niet schofferen”

De kans dat de Spaanse rapper Valtònyc nog achter tralies belandt, is onbestaande. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste dinsdag opnieuw om de 28-jarige jongeman niet uit te leveren. Valtònyc vluchtte vier jaar geleden van Mallorca naar Gent. In zijn thuisland werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar cel nadat hij in zijn teksten de Spaanse vorst had beledigd.

17 mei