Politie legt verjaardagsfeest met 7 aanwezigen stil in woning in Gent

Gent Gas

5 maart Het Gentse stadsbestuur heeft groen licht gegeven voor de uitbreiding van de gascentrale van Luminus in Wondelgem. ‘Groen licht’ mag u in deze letterlijk nemen aangezien we met Tine Heyse een groene milieuschepen hebben. Dat zo’n gascentrale heel wat CO2 uitstoot, daar maalt de schepen niet om. Groene Tine, die de LEZ invoerde en wil uitbreiden, beweert dat de CO2 van uw oude auto lager wordt uitgestoten dan die van een gascentrale en dus schadelijker is voor de bewoners van het centrum. Bewoners van Wondelgem - en naargelang de richting van de wind ook heel de Gentse buitenrand - mogen voor haar part wel zachtjesaan stikken. Heyse zegt dat we op hernieuwbare energie moeten inzetten. Meer nog, volgens het Klimaatplan moet Gent tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Hoe dat te rijmen valt met de uitbreiding van een vervuilende gascentrale is me niet duidelijk. Mocht onze minister van Defensie op die manier inzetten op nieuwe militaire evoluties, dan zouden onze soldaten binnenkort weer met knotsen en kruisbogen worden uitgerust. We mogen in Gent nog van geluk spreken dat er geen steenkool in de grond zit of Tine stond al klaar met een helm en een gaslamp. Hernieuwbare energie, mevrouw de schepen, kan in onze contreien uit wind gewonnen worden. Met molens. Als u die gascentrale laat afbreken, creëert u plaats voor hernieuwbare energie. Nu al, niet in een verre onzekere toekomst. Eens temeer voert u beleid vanuit een principe - dat de kerncentrales zo snel mogelijk moeten worden uitgeschakeld - en niet vanuit gezond verstand. U maakt mobiliteit onbetaalbaar en legt boetes op aan kleine vervuilers terwijl u zelf grote vervuilers binnenhaalt. Als u net zoals uw notoire partijgenoot vindt dat ik uw partij in mijn column bash, speel dan niet meer met de Gentenaars hun voeten.