Politie haalt spookrijdende en beschonken grootvader van de E17

De man had tijdens het communiefeest van zijn kleinzoon flink doorgedronken want aanvankelijk was het de bedoeling om ter plekke te overnachten. Er ontstond echter een familieruzie waardoor hij alsnog besloot om met de wagen naar zijn huis in Eeklo te rijden. Dat bleek later een slecht idee te zijn, want de politie kreeg een oproep dat hij op de E17 in Gent aan het spookrijden was. Om 1.15 uur ’s nachts konden agenten van de verkeerspolitie de dronken grootvader onderscheppen. Hij had zijn voertuig toen wel al omgekeerd en was niet meer aan het spookrijden. Wel was hij op de autosnelweg van links naar rechts aan het zwalpen. Als klap op de vuurpijl vervoerde hij in zijn wagen ook passagiers waaronder zijn echtgenote en enkele kinderen. Volgens het politierapport gedroeg hij zich nadien ook agressief tegenover de politie.