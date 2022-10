Politie deelt 249 GAS-boetes uit aan sluikstorters: “Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen.”

Ook dit jaar zetten de Gentse Flikken tijdens de Week van de Handhaving extra in op het doorzoeken van sluikstorten om daders te kunnen vatten. In totaal maakten ze 249 GAS-vaststellingen op. Tussen 3 en 14 oktober werden 1.633 sluikstorten gemeld aan en opgehaald door Ivago. Maar liefst 88% daarvan (1.432) werd doorzocht om overtreders te kunnen identificeren, wat 221 GAS-vaststellingen opleverde. De daders mogen zich verwachten aan een minimumboete van 120 euro plus de opruimkosten.

Burgemeester Mathias De Clercq heeft weinig medelijden met de boetes die de viespeuken in de brievenbus krijgen. “Sluikstorten is bijzonder asociaal. Met de Week van de Handhaving geven we samen met politie en parket een duidelijk signaal dat we dit onaanvaardbaar vinden. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen.”

Strenge straffen

De overige 12% van de gemelde sluikstorten werd niet doorzocht omdat het ging over grote of moeilijk bereikbare sluikstorten zoals groot meubilair of sluikstorten in grachten. Inspecteurs van de Wijkpolitie en gemeenschapswacht stelden ook 19 GAS-vaststellingen op en dankzij de sluikstortcamera’s identificeerde het Overlastteam van de politie 9 daders. Ook het parket hield een themazitting waarbij een tiental verdachten gedagvaard werd. Op sluikstorten staan celstraffen van een maand tot vijf jaar en boetes van 800 euro tot 4 miljoen euro.

Volledig scherm 249 sluikstorters gevat © Stad Gent

