Pluizige helden die met hun bloed levens redden: "Toen Tess heel ziek was, kwam er 's nachts een donor, zo zijn er elk jaar honderden nodig”

GENT/MERELBEKEBijna was Tess (6), de Rhodesian ridgeback van Bart De Laet, er niet meer geweest. Bijna geveld door een auto-immuunziekte. Na drie live bloedtransfusies en een ronde chemo is ze nu stabiel. Gered door honden zoals de Engelse herder Paddy (7). Want ook honden en katten hebben soms bloed nodig, maar dat is schaars. In de Dierenkliniek van Merelbeke zoeken ze elk jaar nieuwe donoren.

Paddy, de Old English Sheepdog van Maggi en Patrick uit Waasmunster, springt bijna enthousiast op de onderzoekstafel in het lokaaltje voor bloeddonoren. “Hij is één van de weinigen die zonder een beetje verdoving bloed kan geven”, weet Maggi. Samen met Paddy komt ze vier keer per jaar bloed doneren. Wanneer de dierenarts een prikje geeft, wordt er niet eens geblaft. Straks krijgt ze een zak eten mee, zoals elke donor, van sponsor Royal Canin. Maar daar doen ze het niet voor. “Een vriendin van me deed dit met haar hond. Omdat ik wist hoe groot het te kort was, heb ik ons ook ingeschreven. Paddy kwam in aanmerking en doet het duidelijk ook graag, dus waarom ook niet”. Nadien host Paddy op het buitenveldje naar haar zusje Roxy. “Zij mag nog niet doneren, ze zal volgend jaar wellicht een nestje krijgen en dan kom je niet in aanmerking”.

Een dringende transfusie

Het duo dolt wat in de weide, net wanneer Bart De Laet (42) passeert, ook met een setje. Tess en Juul, twee Rhodesian ridgebacks. Het scheelde niet veel of enkel Juul was er nog om Bart te vergezellen in zijn huis in Sint-Niklaas. Een tweetal jaar geleden, na een reeks vervelende incidenten met wonden die moeilijk genazen, begon ze plots uit ogen, neus en oren te bloeden. “De dierenarts stuurde ons linea recta naar hier, ik dropte haar op de spoeddienst”.

Volledig scherm Gelukkig gaat intussen alles prima met Tess. Baasje Bart De Laet heeft zijn handen vol met haar en haar broertje Juul. © svwg

Tess kwam terecht bij het team van professor Dominique Paepe, die immuungemedieerde trombocytopenie vaststelde. Het lichaam van Tess valt haar bloedplaatjes aan en die moesten hoogdringend aangevuld worden. “Om half vier ‘s nachts telefoon krijgen omdat ze dan en daar een transfusie moet krijgen, ik garandeeer je dat je niet meer goed slaapt”, herinnert Bart zich. Intussen is Tess stabiel, door medicatie. De transfusies gaven haar de kans om die medicatie te laten werken.

Volledig scherm Tijd om bloed te nemen. Omdat Tess zo rustig is, hoeft ze geen verdoving te krijgen. © svwg

Elk jaar komen er in de Dierenkliniek van de UGent ongeveer 10.000 nieuwe dieren aan, verspreid over alle afdelingen. Vooral op de spoeddienst zijn al eens bloedtransfusies nodig: een 300-tal per jaar. Net zoals mensen ligt het niet altijd even eenvoudig: ook hier gelden er regels over bloedgroepen en types. Zo heeft Paddy een negatieve bloedgroep en mag hij dus aan veel andere dieren doneren. “Toen we hem lieten testen als donor en de positieve uitslag kregen, lag er net een dier dat een dringende transfusie nodig had. Hij kon meteen aan de slag”. Ook katten komen regelmatig over de vloer als bloeddonor, voor hen is een correcte bloedgroep nog belangrijker.

Volledig scherm Professor Dominique Paepe begeleid elk jaar honderden dieren met inwendige ziekten © svwg

25 procent meer donoren

“We hebben een uitbreiding van ons donorbestand nodig, net zoals het Rode Kruis”, legt professor Paepe uit. “Gezien bij meer en meer aandoeningen bloed- of plasmatransfusies nodig zijn om de tijd te overbruggen tot medicatie volledig effectief is of om mogelijk bloedverlies tijdens een procedure te compenseren, verwacht ik dat de nood aan tranfusies enkel verder gaat toenemen. En daarom hebben we 25% meer donoren nodig.” Daar komt bij dat sommige dieren, zoals Tess, ‘vers’ bloed nodig hebben. Dan wordt het een kwestie van snel een goede match vinden. “Dat iemand een telefoontje kreeg om half vier ‘s nachts en voor Tess naar Merelbeke is gereden, dat is prachtig”, zegt baasje Bart.

Volledig scherm Voor wie nog mocht twijfelen: dit is het vrolijke eindresultaat! Links: een ietwat timide Tess, rechts een erg enthousiast Juul. © svwg

Op 15 oktober organiseerde Royal Canin daarom voor de meest genereuze pluizige helden een officiële receptie met een hapje en een drankje. “Onze missie is een betere wereld creëren voor katten en honden omdat we geloven dat zij onze wereld beter maken”, zegt dierenarts Nele Houbrechts. “Daarom steunen we de bloedbank al jaren en geven we de bloeddonoren met veel plezier een attentie want wat zij doen, maakt het verschil voor dieren in nood.” De donoren en de baasjes apprecieerden het gebaar alvast.

Wie ook een held in huis heeft en bloed wil laten doneren, kan zich melden via de website van de UGent.

Hoe gaat een bloeddonatie voor honden of katten in z’n werk? Als de donorhond of -kat aan de criteria voldoet en na een medische check, wordt er een bloedstaaltje van 1 ml afgenomen om te controleren of het huisdier zelf een normale hoeveelheid rode bloedcellen en bloedplaatjes heeft en dus veilig kan doneren. Als het donordier wat stressgevoelig is – of sowieso bij katten – gebeurt de donatie onder lichte verdoving. Daarvoor moet het dier gedurende zes uur niet gegeten hebben. Vervolgens wordt de nek geschoren en steriel gemaakt en kan de bloedafname gebeuren. Gemiddeld kan een kat 40-60 ml bloed per keer afstaan en een hond tussen 405 en 495 ml. Het hele proces neemt maximum een uur tijd in beslag. Dieren mogen eens om de drie maanden bloed geven.

Mag mijn hond of kat bloed doneren? - Een hond moet minimaal 25 kg wegen en een kat 4 kg

- De leeftijd van de donor moet tussen de 1-10 jaar liggen

- Het dier moet de juiste teken- en vlooienpreventie gehad hebben

- Het dier moet correct gevaccineerd zijn

- Het dier mag niet mee op reis geweest zijn buiten de Benelux (zeker niet in de 6 maanden voorafgaand aan de donatie)

- Het dier moet een rustig karakter hebben

