Plantenasiel geopend in Gent: “Breng verwaarloosde planten binnen, wij lappen ze op en verkopen ze door”

GENT Internatio­na­le fair trade dag in één van de oudste Ox­fam-win­kels van Gent

Mini-feestje voor de Oxfam Fair Trade-winkel in de Lammerstraat: het is internationale fair trade dag en dat betekent een glaasje Oxfam-appelsap voor de passanten. De winkel hier is één van de oudste in Vlaanderen, goed voor 48 jaar aan vrijwilligerswerk.

14 mei