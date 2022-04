Plannen voor nieuwe techcluster in Gentse haven: “Bedrijven verenigen rond digitalisering en innovatie”

Maritieme maakindustrie

Businessrestaurant

Ondersteund door de stad Gent en North Sea Port onderzoekt Brocap of het terrein kan worden omgevormd tot een site met kantoor- en maakruimte voor bedrijven die aan de toekomst van de haven en de maritieme sector werken. “Het enthousiasme bij heel wat bedrijven is alleszins groot. We willen ook bekijken of het mogelijk is om een businessrestaurant onder te brengen in BlueBird, want dat is er momenteel nog niet in de haven”, zegt Bauwens. “Tegen eind dit jaar moeten we een duidelijker zicht krijgen op de concrete invulling van het terrein, om dan volgend jaar de vergunning aan te vragen. De eerste schop zal, als alles goed gaat, in 2025 de grond in gaan.”