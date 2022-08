Plafond van woning Pekelharingstraat stort in, huis onbewoonbaar verklaard

Gent Schrijf je nu in voor uitzonder­lij­ke rondlei­ding: werf Gent-Sint-Pie­ters zet deuren open

Er wordt hard gezwoegd in Gent-Sint-Pieters. Tegen 2027 moet het vernieuwde stationsgebouw helemaal af zijn. Wie graag een blik achter de schermen werpt, is welkom op zondag 11 september. De aannemer stelt de werf dan een dagje open. “Een gids neemt je mee op het terrein”, klinkt het bij de NMBS. “Je komt op de werfzone waar een ingenieur duiding geeft bij het technische aspect van deze bijzondere werken.” Geïnteresseerd? Wees er dan wel snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via deze link.

26 augustus