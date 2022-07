Plaatsverbod op Blaarmeersen voor twee minderjarigen die redder in ziekenhuis sloegen: “Maximum dat we kunnen opleggen”

Gent Bestuur­ster crasht met gestolen voertuig net voor Gentse Fees­ten-zo­ne na politie-achtervol­ging

In het centrum van Gent is vanavond een achtervolging door de federale politie geëindigd met een crash aan de Zuid, niet ver van de Gentse Feesten-zone. De Franse bestuurster vluchtte in een gestolen voertuig van een controle op de E17 en reed ze richting de Gentse binnenstad. Daar reed ze in op een personenwagen en kon ze opgepakt worden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw de bedoeling had om bewust richting de pleinen te rijden.

