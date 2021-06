Pietro (59) van Casa del Capriccio net voor vaccinatie overleden aan corona: “Hij leerde Gent de Italiaanse keuken kennen”

Mariakerke Beslist: Parkkaffee gaat weer twee maanden open: “Overlast? Het loopt hier niet meer zo vol als in de topjaren”

4 juni Geweldig nieuws voor de fans: er is weer een hele zomer lang Parkkaffee. Kaya Cassiman, die nu de hele zaak in handen heeft, kijkt er ongelooflijk naar uit. “Welke activiteiten we allemaal doen, zal afhangen van de maatregelen.”