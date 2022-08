Pieter Walcarius nieuwe huiskunstenaar Lokerse Feesten

“Ik raakte in contact met de Lokerse Feesten dankzij iemand die in de backstage werkt. Zo ging de bal aan het rollen”, zegt Pieter. In totaal maakte hij een 40-tal werken voor het artiestendorp. “Mijn werk draait onder meer rond de dagelijkse sleur en de rat race waar we allemaal in leven.” Na hun passage op de Lokerse Feesten krijgen de kunstwerken een tweede leven in Bar Brutus in Mariakerke. Pieter ontwierp in het verleden ook al platenhoezen, waaronder die van het Canvasprogramma het Scheldepeloton. “De volgende platenhoes van mijn hand die uitkomt is die van de band Dustbuck.”