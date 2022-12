Piepjonge, gewelddadige overvaller (18) krijgt 80 uur werkstraf

De jongeman is nog maar net meerderjarig, maar afgaande op zijn lichaamsbouw zou je hem dat niet nageven. Tijdens zijn proces op 7 december stond voor de rechter een boomlange en breedgeschouderde kerel die weliswaar erg onder de indruk leek van de situatie waarin hij zat. De feiten zijn dan ook niet min. De tiener beging tussen april en juli van dit jaar een aantal diefstallen met agressie. Zo overviel hij een man wiens portefeuille en huissleutels hij afhandig maakte. Zijn slachtoffer kreeg hierbij flink wat slagen te verwerken en raakte zelfs buiten bewustzijn. Bij een ander incident deed hij zich voor als een koper van een tweedehands smartphone die op een zoekertjessite werd aangeboden. Hij sprak af met de verkoper en ook deze laatste moest in de klappen delen toen hij hem de smartphone afhandig maakte. Bij een derde feit probeerde hij een fiets te stelen door de eigenaar er gewelddadig vanonder weg te trekken. Dat laatste feit bleek voor justitie de druppel. De jonge kerel vloog voor 4 maanden achter de tralies in afwachting van zijn proces. Hij is onlangs vrijgelaten maar draagt nog steeds een enkelband.

Vrijspraak portefeuillediefstal

De rechter sprak de tiener tijdens zijn proces streng toe. “Ik heb tot nu toe nog nooit iemand van het jaar 2004 voor mij gehad. Die twijfelachtige eer valt u te beurt. U staat op een kruispunt in uw leven, meneer. De speeltijd is over”, zo sprak hij de potige kerel toe die beschaamd naar de grond keek. “Ik beloof u van mijn leven opnieuw in handen te nemen. Ik woon terug bij mijn moeder en ze heeft veel verdriet over wat er gebeurd is. Dat wil ik haar niet meer aandoen”, sprak hij bedremmeld met gebogen hoofd. De rechter sprak de tiener vrij van de portefeuillediefstal. Hij moet wel een werkstraf van 80 uur uitvoeren. “Het openbaar ministerie had 30 maanden gevorderd, dus we zijn uiteraard tevreden over de uitspraak. Mijn cliënt is goed bezig met zijn leven weer op de rails te zetten en ik heb het volste vertrouwen dat hij verdergaat op de ingeslagen weg”, aldus zijn advocate Laura Van der Biest.