Peuter van 2,5 sterft nadat hij onwel wordt tijdens middageten op school in Gentbrugge

Gent Dief (62) loopt winkel buiten met twee rechter­schoe­nen en wordt op heterdaad betrapt

14 oktober Een 62-jarige dief riskeert een celstraf van 18 maanden na een hele reeks diefstallen in het Gentse en het Leuvense. De man werd meermaals op heterdaad betrapt en herkend op camerabeelden. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, want zijn eerste veroordeling dateert al van 1972.