Peter Van de Veire interviewt z'n eigen vrouw over haar nieuwe boek: “Ik kijk enorm naar haar op”

Gent Opnieuw onderzoek naar verkrach­ting jonge vrouw in Gent

De politie onderzoekt een mogelijk nieuwe verkrachting van een jong meisje in Gent. De feiten zouden in de vroege ochtend van zaterdag plaatsgevonden hebben in de toiletten van café Elixir in de Overpoortstraat. De cafébaas zelf wist van niets, tot de politie zijn camerabeelden kwam opvragen. “Hier was acht man personeel, wat kunnen we nog meer doen?”

6 november