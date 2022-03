Peter en Mira van Oostakkers Kerstsfeerhuisje halen bijna 2.500 euro op voor Make-A-Wish: “Hopelijk kunnen we kindjes uit Oostakker helpen”

Het Oostakkers Kerstsfeershuisje is tot ver over de Gentse gemeentegrenzen bekend. Afgelopen winter kregen Peter Lootens en Mira Meirsschaut zelfs Jani Kazaltzis met z’n filmploeg over de vloer, maar de mooiste beloning voor hun noeste arbeid wachtte toch nu vrijdag. In totaal mocht het koppel een cheque van bijna 2.500 euro overhandigen aan Make-A-Wish. En dat maakte hen zichtbaar blij.

“Iedereen die het Kerstsfeershuisje bezocht, mocht een vrije bijdrage leveren”, weet Mira. “Ook verkochten we Berlijnse bollen en Make-A-Wishgadgets. We hadden gegokt om daar zo’n duizend euro mee op te halen, maar dat bedrag hebben we ruimschoots overtroffen. Onze bezoekers zijn gul geweest. Uiteraard willen we hen van harte bedanken.”

Nieuwe editie

Wat er met het geld zal gebeuren, is nog niet beslist, zegt Marc Peeters, verantwoordelijke bij Make-A-Wish. “Ook in Oostakker zijn enkele kinderen levensbedreigend ziek. Het zou mooi zijn mochten we hun wensen kunnen vervullen.” Dat idee is ook Mira genegen. “Iedereen uit de buurt kent ons Kerstsfeershuisje. Er komen hier zelfs mensen foto’s nemen voor hun kerstkaartjes. Elk jaar worden we een beetje bekender.”

Vooruitblikken naar deze winter wil Peter nog niet doen. Al is het nu al duidelijk dat er ook in 2022 een nieuwe editie komt. De traditie die in 2008 startte, wordt ongetwijfeld voortgezet. “In juli beginnen we opnieuw aan de opbouw”, zegt Peter. “Ons materiaal ligt opgeslagen op drie plaatsen. Dat stallen we hier dan weer allemaal uit. Iets zegt me dat we onszelf terug zullen overtreffen (glimlacht).”

LEES OOK