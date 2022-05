Personenwagen en tram botsen op Brusselsesteenweg

Gent Hip, gastrono­misch en bijna altijd volzet: dit zijn de populair­ste fine dining restau­rants in Gent

Zuchten, vloeken en uiteindelijk thuis moeten blijven. Het is een gekend scenario als je in Gent nog snel een gastronomisch restaurant wil bezoeken. Wachttijden om een tafeltje te reserveren lopen enorm op dezer dagen. We lijsten de recent geopende zaken die tegenwoordig immens populair zijn. Sleept een van deze restaurants maandag een Michelinster in de wacht? Het zou zomaar kunnen...

21 mei