Personenbelasting omlaag, toeristentaks omhoog en besparen op personeel. Zo rijdt Gent gat van 85 miljoen dicht

De details van hoe de stad zal besparen, worden vandaag bekend gemaakt. En er is zowaar goed nieuws te melden. Gent laat de personenbelasting, die elke Belg moet betalen en waarvan de grootte bepaald wordt door de woonplaats, zakken. De Gentse personenbelasting daalt van 6,9% vandaag, naar 6,5%. Dan zal Gent - samen met Oostende - de laagste personenbelasting hebben van de grote steden in Vlaanderen. Het is een vreemde ingreep, want daarmee verlaagt Gent zijn eigen inkomsten, en er is al zoveel geld tekort. Maar voor de Gentenaars is het dus goed nieuws, dit betekent dat hun koopkracht verhoogt.