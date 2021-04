Personeelslid van Gentse gevangenis overleden na coronabesmetting: “Vaccineer het personeel vooraleer er nog meer slachtoffers vallen”

Gent Stad maakt zich klaar voor huwelijken in openlucht: “Als buiten meer mensen aanwezig mogen zijn dan binnen”

14 april Als het Overlegcomité zou beslissen dat er bij huwelijksceremonies in openlucht meer mensen aanwezig zouden mogen zijn dan bij ceremonies binnen, dan zal Gent dat meteen doen. Een open tent in de tuin van het Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat wordt daarvoor the place to be.