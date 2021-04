Personeelslid van Gentse gevangenis overleden na coronabesmetting: “Vaccineer de personeel vooraleer er nog meer slachtoffers vallen”

Prioritaire vaccinatie?

Gino Hoppe van ACOD hekelt het, volgens hem, falend beleid, met name dat personeelsleden ongevaccineerd moeten blijven doorwerken. “De toestand in de gevangenissen vandaag is te vergelijken met die in de woonzorgcentra tijdens de eerste algemene lockdown, met uitzondering dat voor gedetineerden er (gelukkig) nog wel een vorm van normaal dagelijks leven voorzien wordt door de personeelsleden. Deze personeelsleden staan echter ongevaccineerd en dus ongewapend op een werkvloer waar intussen een sluipmoordenaar aan het werk is.” Volgens Hoppe is de remedie voor de hand liggend. “Trek de logica door die voor woonzorgcentra geldt en vaccineer iedereen in de penitentiaire collectiviteiten prioritair, voordat er nog slachtoffers vallen.”