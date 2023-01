Perfesser Gensch Peter Van Haelter leert u elke dag een nieuw woord van het mooiste dialect ter wereld met zijn Gentse Almenak

Als je niet wil staan kaake gelaak nen oend op een steekolvirke als iemand vertelt dat het bloedèndeke mee appelplamaaje wel eetelaak was , maar dat hij moet sloape dat de zonne in zijn gat schijnt omdat ‘t ès gelaak een smèsse in zijn uufd is, dan haal je dus beter de Almenak van de Perfesser Gensch in huis. Gentse woorden en spreekwoorden, één op elke weekdag en één in elk weekend, dat is niet alleen leerzaam en leuk, je weet ook meteen welke dag van het jaar het is.

De Gentse Almenak kost 19 euro, en is te vinden in lokale winkels, zoals Mus in een Plas in de Serpentstraat, Bookz & Booze in de Hoogpoort of The Other Shop in de Mageleinstraat.