Per ongeluk 15-jarigen uitgenodigd voor vaccinatie, maar die mogen nog niet komen

Gent/Oostakker Geurhinder na brand bij Hilton Foods blijft nog even duren: “Er moet nog 2.000 ton afval verwerkt worden”

29 juni In de nacht van 13 op 14 juni ontstond bij vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods een hevige brand. Het bedrijf brandde volledig uit en de brandweer had enkele dagen nodig om te blussen. Intussen zijn we een tweetal weken verder, maar in Oostakker hangt nog steeds een indringende geur. En die kan nog even blijven hangen, want het afval is nog lang niet verwerkt.