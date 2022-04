P&R Gentbrugge pas in september weer open. “Kan dat niet sneller?”

Gent Maand na inval droogt stroom aan hulpgoede­ren stilaan op: Gents-Oekraïense gemeen­schap slaakt noodkreet

Onder de Stadshal heeft de Oekraïense gemeenschap in Gent aandacht gevraagd voor de situatie in hun land. Nu de vrijwilligers een maand na inval steeds minder hulpgoederen ontvangen, vragen ze de Gentenaar om een tandje bij te steken. “De oorlog is nog niet voorbij, integendeel.”

24 april