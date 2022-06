Penisplant in Gentse plantentuin over paar dagen in bloei: “Gebeurt maar om de drie jaar”

De Amorphophallus titanum – beter gekend als de reuzenaronskelk, Penisplant of Lijkenplant – is de grootste bloem ter wereld. Ze groeit enkel in Sumatra, maar de Universiteit van Gent kon meer dan tien jaar geleden enkele kiemplantjes bemachtigen. Pas enkele jaren terug kwam er voor het eerst eentje in bloei.

Een reuzenaronskelk begint dan ook maar na tien jaar te bloeien. Erna gebeurt het om de drie jaar. Dan komt er een enorm blad op de plant, dat langzaam opent tot een dieprode bloem, waar een penetrante geur uit komt – vandaar de bijnaam Lijkenplant. Een indrukwekkend proces dat in totaal slechts 48 uur, en dus heel wat toeschouwers trekt.

Momenteel is de Gentse plantentuin in blijde verwachting van de bloei van Elise “Het is voor elk moment”, zegt Michaël Mariën van het Gents Universiteitsmuseum dat aan de rand van de plantentuin ligt. “Je kan haar ontwikkeling op de voet volgen tijdens een bezoek aan de plantentuin of via de livestream. Van dat laatste maken heel wat studenten gebruik, zo blijkt. Ze zetten het op de achtergrond tijdens het blokken.”

Bij het GUM hoopten ze er al op dat één van de Penisplanten in bloei zou komen, aangezien ze een expo hebben lopen over het mannelijke geslachtsorgaan. “Eén van de dingen die je er leert: grootte is niet van belang”, zegt Mariën nog. “Elise is kleiner dan de grotere Penisplant die enkele dagen geleden in bloei stond in de plantentuin in Meise, maar daarom niet minder impressionant.”

Volg de bloei van de Penisplant op de voet via de livestream.

