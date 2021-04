Paul Couter van Tjens Couter en TC Matic overleden. “Gestorven met een glimlach op zijn gezicht”

atletiek Imke Vervaet opent met sterke 400m op micromee­ting

25 april Imke Vervaet (28) was zaterdag op de micromeeting in Oordegem de grootste uitblinkster op de 400m. Ze won in 53.30. Dat geeft haar veel vertrouwen richting het WK Relays in Polen (1-2 mei) waar ze met de Belgian Cheetahs de kwalificatie wil afdwingen voor het WK in Oregon van 2022.