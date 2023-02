Patrick (74) keerde terug uit pensioen om les te geven: “Een goede remedie tegen dementie”

Dat lesgeven een roeping is, daar is Patrick Durieux het levende bewijs van. De 74-jarige keerde terug uit pensioen om Nederlands te geven aan anderstaligen, en daar is de directeur van de school dolblij mee. “Het is confronterend wanneer de maatschappij zegt dat je op je 65 hebt afgedaan”, zegt Patrick over de stap.