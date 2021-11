Patrick (60) werd gered van corona met experimentele therapie, die nu is goedgekeurd. “Een halve dag na het infuus met antistoffen, was ik beter”

Gent 93-jarige Odette is mascotte van grootste boekenclub van Vlaanderen: “Ik heb al duizenden boeken verslonden”

Je bent nooit te oud te lezen, daar is de 93-jarige Odette Van Hecke het levende bewijs van. De Gentse verslond al duizenden boeken in haar leven en sloot zich een jaar geleden aan bij ‘De Boekenjagers’, de grootste boekengemeenschap van Vlaanderen. Niet lang erna werd ze benoemd tot de mascotte van de club. Ondanks haar leeftijd gaat ze nog overal rond in Gent om boeken te verstoppen.

12 november